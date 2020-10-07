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Balıkesir’de iş kazasında bir işçi öldü

MARMARA ADASINDA İŞ KAZASINDA BİR İŞÇİ ÖLDÜ EROL T. NİN FOTOĞRAFINA BANT ATMANIZI RİCA EDERİM.

Asayiş 07.10.2020, 15:34
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Balıkesir’de iş kazasında bir işçi öldü

Balıkesir’in Marmara ilçesinde ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen hafriyatın altında kalmamak için kaçan işçi Erol T., uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; olay, Marmara ilçesinde Badalan mevkiinde bulunan bir şantiye sahasında meydana geldi. Marmara ilçesinde yol kenarında yürütülen hafriyat döküm çalışmalarını yöneten işçi Erol T., hafriyat kamyonunun bölgeye döktüğü hafriyatın kayması sonucunda, uçurumdan aşağı düştü. Olayı gören Erol T.’nin mesai arkadaşları, 112 Acil yardıma haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol T. Marmara Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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