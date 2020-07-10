Balıkesir’de İHA destekli narkotik operasyonu
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE EDREMİT NARKOTİK SUÇLAR İLE MÜCADELE (NSM) GRUP AMİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN İHA (İNSANSIZ HAVA ARACI) DESTEKLİ ÇALIŞMADA AMAZON ORMANLARINI ANIMSATAN GÖRÜNTÜLER İLE YASA DIŞI HİNT KENEVİRİ EKİMİ YAPILAN BİR ARAZİ TESPİT EDİLDİ.
Balıkesir’in Havran ilçesinde Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele (NSM) Grup Amirliği tarafından yapılan İHA (insansız hava aracı) destekli çalışmada yasa dışı Hint keneviri ekimi yapılan bir arazi tespit edildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit NSM Grup Amirliğince, Havran ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı. Yapılan izleme ve İHA tespit çalışmalarının ardından Havran ilçesi sınırları içinde sık ormanlık alan içerisinde gizlenmiş Hint keneviri tarlası bulundu. Polis ekipleri Amazon ormanları gibi sık bir ormanlık alanda zorlu doğa şartlarını geçerek yasa dışı Hint keneviri dikilen araziye ulaştı. Eş zamanlı yapılan operasyonda H.E.’nin Havran’da bulunan evine ve İzmir Dikili İlçesinde bulunan tarım arazisine baskınlar yapıldı. Havran ilçesinde tespit edilen arazide boyları iki metreyi geçen 135 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. H.E. ise Dikili ilçesinde yakalanarak Edremit’te sorgulanmak üzere ilçeye getirildi. Ele geçirilen 135 kök Hint keneviri söküldü ve el konuldu. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
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