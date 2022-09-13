Balıkesir’de helikopter ve özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Balıkesir il genelinde 12 ilçede eş zamanlı helikopter ve özel harekat destekli olarak sabah saatlerinde uyuşturucu ve huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 12 ilçede sabah saat 06.30’da eş zamanlı olarak yapılan huzur operasyonunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit ilçesinde de İbrahimce Mahallesine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 25 ekip, 3 Motosikletli Yunus Timi, 1 Çevik Kuvvet timi ve 2 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 90 personel ile operasyon yapıldı. Operasyona Koca Seyit Havalimanından kalkan polis helikopteri de havadan destek verdi.

Yapılan operasyonda 89 adet sentetik ecza, 105 gram metamfetamin 20 gram esrar 1 adet hassas terazi 1 kök hint keneviri ele geçirildi. Ayıca 2 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Kaçak tütün ve tütün mamülleri konusunda da yapılan çalışmalarda bin 540 adet doldurulmuş makaron 56 kg kıyılmış tütün 24 paket kaçak sigara 12 adet Farklı Markalarda Elektronik Sigara 172 adet bandrolsüz puroya el konuldu. Öte yandan 208 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan huzur operasyonunda Edremit ilesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4, toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.