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Balıkesir’de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, direksiyon hâkimiyetini kaybeden hafif ticari kamyonet yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Asayiş 21.04.2021, 14:55
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Balıkesir’de direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, direksiyon hâkimiyetini kaybeden hafif ticari kamyonet yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Tellikavak mevkii Küçükköy Mahallesi kavşağında Ayvalık’tan İzmir istikametine gitmekte olan Şaban U. yönetimindeki 10 AEL 386 plakalı kamyonet bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki dereye uçtu.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerle, sağlık ekiplerinin çabalarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Şaban U. kazayı vücudunun çeşitli yerlerinden hafifçe yaralanarak atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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