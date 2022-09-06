Balıkesir’de denizde boğulan sözleşmeli er ve kuzeni Kütahya’da toprağa verildi

Balıkesir’in Erdek ilçesine serinlemek için girdikleri denizde boğularak hayatlarını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca ve kuzeni İsmail Karaca memleketleri Kütahya’nın Simav ilçesi Eğirler köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü yakınlarının düğünü için gittikleri Erdek’te serinlemek için denize giren Simav ilçesi Eğirler köyünden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Karaca (21) ve 14 yaşındaki kuzeni İsmail Karaca denizin birden kabarması ve dalgaların yükselmesi nedeniyle boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Sözleşmeli Er Abdullah Karaca için memleketi Simav’ın Eğirler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, AK Parti ve MHP’nin İlçe Başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Karaca, kuzeni İsmail Karaca ile birlikte gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başta olmak üzere protokol üyeleri ve vatandaşlar Karaca ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.