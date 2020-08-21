Balıkesir’de çok miktarda captagon ele geçirildi
BALIKESİR’E İSTANBUL’DAN ÇOK MİKTARDA CAPTAGON HAPI GELECEĞİ BİLGİSİNE ULAŞAN EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT NARKOTİK SUÇLAR İLE MÜCADELE AMİRLİĞİ EKİPLERİ, ÇANAKKALE BALIKESİR İL SINIRINDA BİR ARACA OPERASYON DÜZENLEYEREK 674 ADET CAPTAGON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRDİ.
Balıkesir’e İstanbul’dan çok miktarda captagon hapı geleceği bilgisine ulaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, Çanakkale Balıkesir il sınırında bir araca operasyon düzenleyerek 674 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarında İstanbul’dan satmak amacıyla yüklü miktarda captagon uyuşturucu hap geleceği bilgisi üzerine Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. İstanbul’da takibe alınan araç Çanakkale il sınırından Balıkesir il sınıra girdiğinde Mıhlı mevkii yakınlarında durduruldu. Savcılık kararına istinaden araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalara daha sonra polis dedektör köpeği ’Bath’ de katıldı. Bath aracın motor kısmına gizlenmiş bir bez kumaş torba içerisinde 674 adet captagon uyuşturucu hapı buldu. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö., (39), İ.Ş. (34), İ.S. (28) ve N.A. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
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