Balıkesir’de cinayet: Oğlunu satırla keserek öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışmada baba oğlunu satır ile keserek ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Altınkum Mahallesi, Dalyan Mevkii, Kayalıklar bölgesinde M.S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi nedenler ile tartışma çıktı. Araç içerisinde şüpheli M.S. satır ile oğlu Barış S.’yi kol, baş, boyun ve çene kısımlarından yaraladı. Barış S., aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Baba M.S. ise olay yerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Timleri tarafından gözaltına alındı. Barış S.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Edremit Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.