Balıkesir’de çiçek hırsızı kadın, güvenlik kamerasına yakalandı

Burhaniye ilçesinde, çiçek hırsızı genç kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Enver Güreli Caddesi 2037 sokakta oturan 60 yaşındaki Kemal İşi, yaşanan hırsızlık olayları üzerine geçtiğimiz yıl evine güvenlik kamarası taktırdı. Evinin bahçesinde rengarenk çiçekler yetiştiren Kemal İşi’nin bahçe girişinde bulunan çiçeklerinden biri geçtiğimiz gece çalındı. Çiçek hırsızı da kameraya yakalandı. Kamera görüntülerinde, gece yarısı sokağa gelen genç bir kadın bir süre keşif yaptıktan sonra çiçeklerin en güzelini saksısı ile birlikte alarak sokaktan ayrılıyor. Hırsıza seslenen Kemal İşi, istenmesi halinde çiçek vereceğini ve hırsızlığa gerek olmadığını söyledi. Daha önce de hırsızlık yaşandığını anlatan 3 çocuk babası Kemal İşi, “Geçen yıl da çiçeklerimiz çalınmıştı. Kamera koydum. Yine çiçek hırsızlığı yaşandı. Kamerada da göründü alan kişi. Ablam çalmana gerek yoktu. İstesen senin için de üretirdim. Hırsızlığa ne gerek var. İstesen verirdim” dedi.