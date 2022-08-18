Balıkesir’de aranan 73 şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve Kaçakçılık ve Organize suç olaylarına karışanlar ile yaptıkları trafik denetimlerinde çeşitli suçlara karışmış ve aranan toplam 73 şahsı yakalarken, silah, bıçak ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Jandarma Trafik ekipleri de yaptıkları denetimlerde 11 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, İvrindi, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 45 adet sentetik uyuşturucu hap, 72 gram kubar esrar, 58 kök kenevir bitkisi, 17 sahte belge ve 7 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 21 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla "Mevsimlik Tarım İşçilerini Taşıyan Araçların Denetimi", "Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi" ve "Köy Yollarında Seyreden Araçlarda Alkol Denetimi” yapıldı. Jandarma trafik ekipleri yaptığı denetimler sonucunda bin 934 araç kontrol edilmiş, 28 araca 21 bin 723 TL idari para cezası uygulanmış, 11 araç trafikten men edildi.