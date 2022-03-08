Balıkesir’de 99 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan, uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonlarında toplam 99 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11’i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce ilde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda 31 aranan şahıs yakalandı ve 11’i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 5 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 543 gram metamfetamin, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 78 bin 700 adet makaron, 562 kilogram tütün, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 1 adet nem cihazı, 4 adet hassas terazi 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 15 adet fişek, 500 kilogram kablo, 3 adet cep telefonu ele geçirirken, olaylarla ilgili olarak 30 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 38 şahsı gözaltına alırken, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.