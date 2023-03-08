Balıkesir’de 67 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde son 1 haftada yaptıkları uyuşturucu operasyonlarda 67 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 67 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2’si tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla, 63 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 209 gram metamfetamin maddesi, 206 gram bonzai, 168 gram esrar, 111 adet sentetik ecza hap, 43 kök kenevir bitkisi, 6 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.