Balıkesir’de 6 şahsa FETÖ/PDY operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 6 FETÖ/PYD terörö örgütü şüphelisine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatı ve iltisakı bulundukları tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyon da 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Yürütülen çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.