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Balıkesir’de 48 aranan şahsa gözaltı
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarına çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.
Asayiş 07.06.2022, 11:41
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarına çeşitli suçlardan aranan 48 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara, Susurluk ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.
Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 148 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildi.