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Balıkesir’de 33 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi gözaltına alırken, şahıslardan adli makamlara sevk edilen 7’si tutuklandı.

Asayiş 23.06.2022, 17:42
Balıkesir’de 33 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 33 kişiyi gözaltına alırken, şahıslardan adli makamlara sevk edilen 7’si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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