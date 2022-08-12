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Balıkesir’de 3,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin Atköy kırsal mahallesinde 15.49’da meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi.
Asayiş 12.08.2022, 17:15
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin Atköy kırsal mahallesinde 15.49’da meydana gelen deprem şehir merkezinden de hissedildi.
Altıeylül’e bağlı Atköy kırsal mahallesinde 3,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.