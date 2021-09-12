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Balıkesir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 12.09.2021, 01:43
Balıkesir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 3 aracın karıştığı trafik kazasında Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma’ya da Ali İhsan Teceren’in kullandığı 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı. Kazadan sonra olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan kamyon sürücüsü Karışma olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise sürücü Çolak, hayatını kaybetti.



Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yol temizliğinin ardından trafik normale döndü.

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