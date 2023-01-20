Balıkesir’de 2 şahsa FETÖ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY Üyesi 2 firari şahıs yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan BYLOCK kullanıcısı oldukları tespit edilerek, kamu kurumlarından daha önce ihraç edilen K.A. ve E.K. isimli 2 şahıs oluşturulan özel ekiplerce yapılan takip ve çalışmalar neticesi il merkezinde yakalandı.