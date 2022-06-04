banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki
Fıstıkçılardan baklavacılara tepki

Balıkesir’de 120 dakikada 30 artçı deprem

Balıkesir’de bu gece 01.13’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Asayiş 04.06.2022, 03:36
Balıkesir’de 120 dakikada 30 artçı deprem

Balıkesir’de bu gece 01.13’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7’lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

Yorumlar (0)
20°
az bulutlu