Balıkesir’de 120 dakikada 30 artçı deprem

Balıkesir’de bu gece 01.13’de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içinde 30 artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir bu gece peş peşe depremlerle sarsıldı. 4.1 ve 4.7’lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.