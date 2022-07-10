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Balıkesir yangın paniği
Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı.
Asayiş 10.07.2022, 04:58
Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı.
Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesinde gece saat 02.40 da apartmanda yangın çıktı. ilk müdahaleyi ev sahipleri apartmandan buldukları yangın tüpleri ile yaparken olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri intikal etti. Kontrol altına hızlıca alınan yangının çıkma nedeninin buz dolabı prizi olduğu tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmadı.