banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Kurban kesmek Kur'an'da var mı, yok mu ?
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı
400 yıllık bayramlaşma zinciri
400 yıllık bayramlaşma zinciri

Balıkesir yangın paniği

Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı.

Asayiş 10.07.2022, 04:58
Balıkesir yangın paniği

Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesindeki bir aparmanda yangın çıktı.

Balıkesir Altıeylül Bahçelievler mahallesinde gece saat 02.40 da apartmanda yangın çıktı. ilk müdahaleyi ev sahipleri apartmandan buldukları yangın tüpleri ile yaparken olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri intikal etti. Kontrol altına hızlıca alınan yangının çıkma nedeninin buz dolabı prizi olduğu tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Yorumlar (0)
19°
orta şiddetli yağmur