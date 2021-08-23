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Balıkesir Valiliğinden Kazdağları’ndaki yangınla ilgili açıklama

Balıkesir Valiliği Kazdağları’nda devam eden yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada yangına müdahalenin havadan ve karadan devam ettiği ifade edildi.

Asayiş 23.08.2021, 19:14
Balıkesir Valiliğinden Kazdağları’ndaki yangınla ilgili açıklama

Balıkesir Valiliği Kazdağları’nda devam eden yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada yangına müdahalenin havadan ve karadan devam ettiği ifade edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şöyle: “Edremit ilçemizde bulunan Kazdağları Milli Parkı içerisinde sarp arazi şartlarına sahip bir vadide bugün sabah saatlerinde başlayan ve ilk andan itibaren etkili bir müdahale gerçekleştirilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile karadan müdahale edilmektedir.

Başlangıç anından itibaren bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı bir koordinasyon içinde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının ilerlemesi önlenmiş olup, kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale esnasında orman gönüllüsü bir vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır.”

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