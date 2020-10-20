Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
OPERASYONLARDA 256,37 GRAM ESRAR MADDESİ, 826 ADET SENTETİK ECZA HAP, 6,55 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ VE 1,15 GRAM BONZAİ MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Balıkesir’de polis ekiplerince il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şahıs gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ile Ayvalık, Erdek ve Bandırma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 10 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, yapılan operasyonlarda toplamda 256,37 gram esrar maddesi, 826 adet sentetik ecza hap, 6,55 gram metamfetamin maddesi ve 1,15 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilirken, il merkezinde 1, Ayvalık ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde ise 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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