Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8´i muvazzaf 10 astsubaydan 3´ü tutuklandı,7´si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir´in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay´da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8´i muvazzaf, 2´si emekli 10 astsubay gözaltına alınmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp sorguları tamamlanan 10 kişiden 3´ü tutuklandı,7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.