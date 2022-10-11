Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 12 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11 askeri personel gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar dahilinde ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan; 8 muvazzaf kara astsubay, 1 ihraç hava pilot binbaşı, 1 emekli kara astsubay, 1 kapatılan askeri okul öğrencisi, olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir Merkezli toplam 12 il de (Ankara, Denizli, Antalya, Osmaniye, Isparta, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Siirt ve Şırnak) 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.