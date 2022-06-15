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Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli ele geçirildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DHKP/C terör örgütü üyeliği bulunduğu belirlenen 26 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde operasyon düzenlenirken 22 şüpheli yakalandı.

Asayiş 15.06.2022, 11:35
Balıkesir merkezli DHKP/C operasyonunda 22 şüpheli ele geçirildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DHKP/C terör örgütü üyeliği bulunduğu belirlenen 26 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli 7 ilde operasyon düzenlenirken 22 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli Adana, Ankara, Bursa. Erzincan, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli ele geçirilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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