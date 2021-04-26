Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında jandarma ekipleri, Balıkesir merkezli 3 ilde 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 10’u kamu görevlisi, 7’si aktif görevde, 6 infaz koruma memuru ve 1 Diyanet görevlisinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri, Balıkesir, Adana ve Bursa’da 26 Nisan günü saat 07.00’den itibaren eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere devam edildiği öğrenildi.