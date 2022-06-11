Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tanker çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.