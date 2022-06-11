Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza: 6 ölü, 12 yaralı

Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs ile tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi’nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

Balıkesir Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kepsut-Dursunbey karayolunda meydana gelen kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hastanelere nakilleri tamamlanmıştır. Olay yerinde bütün birimlerimizle gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”