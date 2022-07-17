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Balıkesir Kepsut’ta orman yangını

Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 17.07.2022, 15:51
Balıkesir Kepsut’ta orman yangını

Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekipleri de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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