Son Dakika
MSB: "(FETÖ ile mücadele) Bugüne kadar 24 bin 395 personel ihraç edilmiş, 2 bin 567 personelin rütbeleri geri alınmıştır"
Balıkesir Kepsut’ta orman yangını
Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 17.07.2022, 15:51
Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı. Ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekipleri de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.