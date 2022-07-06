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Balıkesir Karesi’de çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi’nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Asayiş 06.07.2022, 15:59
Balıkesir Karesi’de çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Karesi ilçesi Tatlıpınar Mahallesi’nde otluk ve meşelik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine iki müdahale aracı, üç arazöz, su ikmal aracı ve çok sayıda ekip müdahalede bulundu. Bir saat içerisinde kontrol altına alınıp söndürülen yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

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