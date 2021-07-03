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Balıkesir Gökçeyazı’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir Edremit karayolunun Gökçeyazı mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Asayiş 03.07.2021, 16:58
Balıkesir Gökçeyazı’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir Edremit karayolunun Gökçeyazı mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökçeyazı’da, 34 PY 6390 plakalı araç, 34 BDV 845 plakalı araca çarptı. 34 BDV 845 plakalı aracın şoförü ağır yaralandı. Araçtan fırlayan Emine Oral olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yapan araçlara daha sonra 10 KG 510 plakalı araç çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye ekipleri ve 112 acil kurtarma sağlık ekipleri kaza sonucu olay yerine giderek kazaya ve yaralı şahıslara müdahale ettiler. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu kısa süreli kapanan yol, daha sonra trafiğe açıldı.
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