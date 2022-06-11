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Balıkesir Dursunbey’de süt tankeriyle minibüs çarpıştı

Balıkesir’de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ve ölü var.

Asayiş 11.06.2022, 14:05
Balıkesir Dursunbey’de süt tankeriyle minibüs çarpıştı

Balıkesir’de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ve ölü var.

Balıkesir’in Kepsut ilçesi Naipler mahallesinden çıkan yolucu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralılar var.

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