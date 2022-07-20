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Balıkesir Akçay’da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Asayiş 20.07.2022, 13:28
Balıkesir Akçay’da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Olay, dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Akçay sahilinden S.Y., H.H.I. ve D.O. dıştan takma motorlu ufak fiber tekne ile Akçay 2’nci Köprü mevkiinden denize çıkarak ’Never Say Never’ isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Panikten ne yapacakları şaşıran 3 kişiden S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi. Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.’ya ulaşabildi.

İhbar üzerine sahil güvenlik ve dalış timleri olay yerine gelerek arama çalışmalarını başlattı.

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