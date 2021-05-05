banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
İBB'den Kız Kulesi açıklaması
İBB'den Kız Kulesi açıklaması

Balıkesir açıklarında Yunanlılar tarafından geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 05.05.2021, 09:47
Balıkesir açıklarında Yunanlılar tarafından geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk Sahil Güvenliğine bağlık botlar görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 39 düzensiz göçmen daha sonra Ayvalık ilçesinde karaya çıkartıldı.
Yorumlar (0)
21°
açık