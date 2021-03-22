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Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 48 mülteci kurtarıldı.

Asayiş 22.03.2021, 15:31
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Balıkesir açıklarında 48 düzensiz mülteci kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 48 mülteci kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu istihbaratı alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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