Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye TCSG-8 ve KB-4305 botları sevk edildi. Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Alibey (Cunda) Adası’na getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve sıhhi malzeme yardımı yapıldı. 30 düzensiz göçmen, daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.