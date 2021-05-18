banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
Bakan Fahrettin Koca'dan Çin aşısı açıklaması
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'
BTC Turk'ten açıklama geldi! 'Şifreleriniz güvende'

Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Asayiş 18.05.2021, 11:51
Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 28 düzensiz göçmen Ayvalık’ta işlemlerinin yapılması için karaya çıkarıldı.
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu