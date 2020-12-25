Balıkçı teknesi battı, 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy açıklarında alabora olan teknedeki 3 kişi, bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Kumköy Sahili açıklarında meydana geldi. Akraba olan Ali Mohul, Cahit Mohul ve Mehmet Mohul, sabah saatlerinde çay içinde bağlı olan teknelerine binerek avlanmak için denize açıldı. Kumköy açıklarına gelen balıkçıların teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Balıkçılar hemen durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Su almaya başlayan tekne dalgaların da etkisiyle alabora oldu ve battı. Açıkta mahsur kalan 3 balıkçı, diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekne suya gömülürken, sahile çıkarılan 3 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 balıkçı ifadeleri için Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Batan tekne ise dalgıçlar yardımıyla gövdesinden bağlandı ve diğer teknelerce su altından çekilerek kıyıya çıkarıldı.