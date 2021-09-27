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Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi teslim oldu

Samsun’da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralanması olayının şüphelisi polise teslim oldu.

Asayiş 27.09.2021, 12:46
Balıkçı kulübesindeki silahla yaralama şüphelisi teslim oldu

Samsun’da balıkçı kulübesinde pompalı tüfekle bir kişinin yaralanması olayının şüphelisi polise teslim oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde önceki gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait balıkçı kulübesinde kalan 3 çocuk babası 56 yaşındaki V.K., B.Ş. tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Kafasından vurulan V.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırı şüphelisi B.Ş.(52) polise teslim oldu. B.Ş., V.K. ile barda karşılaştıklarını, burada kendisine küfür ettiğini, ardından balıkçı kulübesi yanında karşılaşınca yine küfür edip saldırdığını ve tüfekle havaya ateş açtığını ve vurma niyetinde olmadığını söyledi.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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