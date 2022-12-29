Balık yemi fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde balık yemi üreten Gümüşdoğa Balık Yemi Fabrikası’nda çıkan yangın, yaklaşık 2.5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 kişinin dumandan zehirlenirken, fabrikada hasarın büyük olduğu öğrenildi.

Milas’ta bulunan Gümüşdoğa Balık Yemi Fabrikası’nda saat 21.00 sıralarında büyük bir patlama sonucunda yangın çıktı. 4-24 vardiyasından çalışan 80 kişi anından tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler çevredeki mahallelerden gözükürken yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevreden bulunan beton mikserleri de su taşıdı. Gönüllü yardım kuruluşları ve AFAD da bölgeye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın da dumandan zehirlenen bir kişi de ambulansla kaldırılarak tedavi altında alındı.

Öte yandan Koru Mahallesi’nde bulunan fabrika yangını mahalle sakinlerini de korkuttu. Fabrikada çalışan işçiler ise yangını korku dolu gözlerle izledi.

Olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdür Barış Saylak yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, “Saat 21.22 sıralarında 112 Acil Servise gelen ihbarla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye grup amirliği ekipleri, Milas, Yatağan, Bodrum ve Menteşe ve AFAD Müdürlüğümüzün anında müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerimiz de yangın çıktığında buradaydı. Teknik ekip inceleme yapacaktır ama işletme sahipleri tarafından söylenen elektrik kontağından çıktığı. Netleşmiş bir durum yok, yangın kontrol altına alındı. Burası kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinin yem ihtiyacını karşılayan tesislerden birisiydi. Yangın nedeniyle yem tedariki konusunda bir süre aksama olacak. Dayanışmayla hep birlikte bununda üstesinden geliriz. En büyük şansımız bir can kaybının olmaması. Üretim bandında ve ham madde de sıkıntı mevcut” dedi.