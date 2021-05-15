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Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Ağrı’da balık tutarken jeneratörle elektrik verdiği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 15.05.2021, 18:56
Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Ağrı’da balık tutarken jeneratörle elektrik verdiği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesinde Murat Nehri’nde balık tutmak için jeneratörle elektrik vermek isteyen evli ve 2 çocuk babası olan 33 yaşındaki Murat Yükselen elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yükselen’in cansız bedenini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kapıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
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