Balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde deniz kenarında balık tutarken denize düştüğü öğrenilen 1 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Konak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde balık tutan Orhan Altunel (56) bir anda denize düştü. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Altunel, sağlık ekipleri tarafından İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Orhan Altunel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altunel’in cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.