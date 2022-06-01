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Baldız, eniştesini öldürdü

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kadın, eniştesini sokak ortasında silahla öldürdü.

Asayiş 01.06.2022, 11:13
Baldız, eniştesini öldürdü

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kadın, eniştesini sokak ortasında silahla öldürdü.

Olay gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Sultan Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre D.Ç. isimli kadın eniştesi S.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle D.Ç., üzerinde bulunan silahla eniştesi S.B.’ye ateş ederek ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde ağır yaralanan S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Ç. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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