Balcalı Hastanesi müdürüne silahlı saldırı

Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, sabah saatlerinde otomobiliyle üniversitenin otoparkına geldi. Önder, otomobilinden indikten sonra bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan Önder peş peşe ateş eden zanlıdan kaçmaya çalıştı. Önder, yaralı halde kaçarak hastane morgu girişinde yere düştü. Saldırgan olaydan sonra kaçtı.

Yaralanan Önder ise çevredekilerinin yardımıyla hastaneye alındı. Acil serviste tedavisine başlanan Önder’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.