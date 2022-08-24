"Balatalar kokuyor" diye aracı durdurdu, hareket ettirince şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde seyir halindeyken balatalar koktuğu için aracını durduran sürücü, bir süre sonra tekrar hareket etmesiyle araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinden Cide ilçesine dönüş halinde olan Yılmaz A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu-Cide karayolu ilçe girişinde şarampole yuvarlandı. İddialara göre, seyir halinde iken balatalardan gelen koku üzerine Yılmaz A., aracını durdurarak bir süre beklemeye başladı. Ardından aracını tekrar hareket ettirdiğinde fren sisteminin boşa çıkması üzerine otomobil, şarampole yuvarlandı. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Yılmaz A., ardından araçta yolcu olarak bulunan eşi Aysel A. (30), çocukları Emre A. (6) ve Ayşin Ebru A.’yı (3) araçtan çıkartarak kurtarırken, kayınvalidesi Saniye U. ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından Saniye U.’yu sıkıştığı yerden kurtardı. İlk olarak Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Saniye U., buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazanın oluş şeklini anlatan sürücü Yılmaz A., “Kastamonu’dan gelirken balatalar koktu. Aracı durdurdum, bir süre sonra aracı hareket ettirince birden boşa çıktı ve araç yuvarlandı. Ben, normalde balatalar koktu diye aracı durdurmuştum. Biraz soğuyunca balatalar, tekrar yola çıkmak istedim. 15 dakika falan aracı durdurdum. Hareket edince yuvarlandık. Araçta 5 kişiydik, çocuklar vardı, Allah’a şükür onlarda bir şey yok. Bizlerde de bir şey yok ama annemde biraz sıkıntı var” dedi.