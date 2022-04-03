Bakü’de bir gece kulübünde patlama: 1 ölü, 37 yaralı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir gece kulübünde şiddetli patlama meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 sıralarında Bakü’nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı’nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü ifade edilirken, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4’ü ağır olmak üzere 37 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ayrıca gece kulübündeki patlamanın, tüp patlaması nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.