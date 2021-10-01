banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Bakkaldan koşarak çıkan çocuğa araç çarptı

Şişli’de annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa panelvan araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 01.10.2021, 14:24
Bakkaldan koşarak çıkan çocuğa araç çarptı

Şişli’de annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa panelvan araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Harbiye’de dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 6 yaşındaki Hamza E. annesiyle birlikte girdiği bakkaldan koşarak çıkarak bir anda yola atladı. Annesi de çocuğun arkasından koştu. Ancak O sırada yoldan geçen panelvan araç ise çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına annesi koştu. Yaralan Hamza E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hamza E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük çocuğun bakkaldan koşarak çıkarak yola atladığı bu sırada da oradan geçen aracın çocuğa çarptığı görülüyor. Bakkaldan koşarak çıkan annenin ise yere yığılan çocuğunu kucağına aldığı görülüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P