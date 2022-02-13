Bakırköy’deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil yerinden kaldırıldı

Bakırköy’de gece saatlerinde 4 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan ve zarar gören 7 otomobil yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Avcılar Sokakta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunların zarar verdiği 7 otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

4 kişi yaralanmıştı

Sokak üzerindeki galeride silahlı çatışmada iki grup arasındaki tartışmada silahların kullanılamasıyla birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Olay yeri çalışması saatlerce sürdü

Polisin galeri ve çevresinde yaptığı olay yeri çalışması sabah 6’ya kadar sürdü. Yapılan çalışma sonucunda 50’ye yakın mermi kovanı, araba altına atılmış silah ve dolu şarjör delil olarak bulunmuştu. İnceleme sonunda galeride bulunan ve mermilerden nasibini alan 7 otomobil trafik şube müdürlüğüne bağlı çekici ile kaldırıldı. Galeride mermilerin hedefi araçlardaki hasarın çok olduğu görüldü.

Polis ekipleri olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.