Bakırköy’deki çatışmanın 3 şüphelisi tutuklandı

Bakırköy’de 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi’nde 13 Şubat’ta iki hasım grup arasında menfaat kavgasından kaynaklanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Yapılan operasyonlar ile olaya karıştığı belirlenen 12 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 9’u emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilirken, 3’ü hastanedeki tedavilerinin devam etmesi nedeniyle adliyeye getirilememişti. Adliyeye getirilen 9 zanlıdan 1’i Nöbetçi Savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polis, çatışmanın taraflarının, kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisindeki farklı grupların kendi aralarındaki menfaat çatışması olarak değerlendiriyor.