Bakırköy’de ‘yol vermeme’ kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Bakırköy’de yol vermeme meselesi nedeniyle çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy Yenimahalle’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir araç ters yöne girdi. Karşıdan başka bir araç gelmesi üzerine iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birkaç şahsın bir kişiye saldırdığı görülüyor.