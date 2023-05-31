Bakırköy’de üst geçide takılan tır devrildi

Bakırköy’de konteyner yüklü tır seyir halindeyken üst geçide takılarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olamazken ekipler tırı kısa sürede kaldırdı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy mahallesi Rauf Orbay caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Mesut Ü yönetimindeki 68 ADG 421 plakalı tır üst geçide sıkıştı. Sıkışmanın etkisi ile tır yan yattı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu yoğun trafik kuyrukları oluştu. Yan yatan tır ekipler tarafından kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(VG-ZA-